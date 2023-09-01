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За день росіяни 22 рази обстрілювали Сумщину

Внаслідок одного з обстрілів отримали поранення 4 місцевих цивільних мешканця.

За день росіяни 22 рази обстрілювали Сумщину
Фото: Сумська обласна прокуратура

Сьогодні, 1 вересня, російських обстрілів зазнали Середино-Будська, Новослобідська, Краснопільська, Миропільська, Зноб-Новгородська, Хотінська та Білопільська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли Сумщини, було зафіксовано 147 вибухів.

Зокрема, було здійснено обстріл Середино-Будської громади з вертольоту некерованими авіаційними ракетами. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено трактор. Також ворог бив з мінометів та РСЗВ.  Внаслідок обстрілу з РСЗВ по Середина-Буді було пошкоджено 16 приватних будинків, 11 багатоквартирних будинки, 3 приватних автомобілі, 2 магазини, 10 гаражів, дитячий садок, школа мистецтв, приміщення управління освіти, дитяча бібліотека, відділення поліції, банку, ЖЕКу. Отримали поранення 4 місцевих цивільних мешканця.

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Краснопільську громаду обстріляли з АГС, мінометів, артилерії та скинули з БпЛА вибуховий пристрій. 

Новослобідську, Миропільську та Зноб-Новгородську громади окупантиобстріляли з мінометів. 

По Хотінській громаді росіяни били з артилерії, мінометів та скидали з БпЛА вибухові пристрої. А по Білопільській громаді окупанти вдарили з артилерії.

Нагадаємо, минулої доби, 31 серпня, російських обстрілів зазнали Білопільська, Середино-Будська, Новослобідська, Путивльська, Краснопільська, Хотінська, Есманська, Великописарівська та Шалигинська громади Сумської області.

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