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Росіяни обстріляли Середину-Буду на Сумщині, є четверо поранених

Правоохоронці отримали понад 100 повідомлень про пошкодження майна жителів.

Росіяни обстріляли Середину-Буду на Сумщині, є четверо поранених
ілюстративне фото
Фото: Сумська обласна прокуратура

Російські окупанти обстріляли 1 вересня близько полудня місто Середина-Буда на Сумщині.

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

Ворог стріляв з території РФ. Унаслідок атаки осколкові поранення отримали четверо жителів. 

Також пошкоджено 16 багатоквартирних будинків, 12 приватних домогосподарств, обʼєкт критичної інфраструктури, п'ять адміністративних будівель та установ, три заклади освіти, магазини та транспортні засоби. Загалом правоохоронці отримали більш ніж 100 повідомлень про пошкодження майна.

Фото: Сумська обласна прокуратура

Фото: Сумська обласна прокуратура

Фото: Сумська обласна прокуратура

Фото: Сумська обласна прокуратура

Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Нагадаємо, минулої доби, 31 серпня, російських обстрілів зазнали Білопільська, Середино-Будська, Новослобідська, Путивльська, Краснопільська, Хотінська, Есманська, Великописарівська та Шалигинська громади Сумської області.

Майже 500 жителів області отримали компенсацію за пошкоджене майно.

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