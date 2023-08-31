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За день росіяни обстріляли 9 громад Сумщини

Протягом 31 серпня росіяни здійснили 27 обстрілів Сумської області.

За день росіяни обстріляли 9 громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 31 серпня, російських обстрілів зазнали Білопільська, Середино-Будська, Новослобідська, Путивльська, Краснопільська, Хотінська, Есманська, Великописарівська та Шалигинська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня 31серпня росіяни здійснили 27 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 167 вибухів.

Новослобідську громаду обстріляли з артилерії та мінометів, пошкоджено трактор та вантажний автомобіль. 

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По Білопільській громаді росіяни били з мінометів та гранатометів. 

Крім того, Середино-Будську, Путивльську та Великописарівську громади обстріляли з мінометів, а Шалигинську - з артилерії.

Краснопільську громаду росіяни обстріляли з гранатометів та мінометів, пошкоджено лінію електропередач. 

Хотінську громаду окупанти обстріляли з артилерії та мінометів, а Есманську - з артилерії, та скинули на неї з БпЛА вибуховий пристрій.

Нагадаємо, сьогодні о 10:30 російські окупанти обстріляли центр міста Куп’янськ Харківської області. Внаслідок артилерійського обстрілу дістав поранення чоловік 1962 року народження.

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