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На Львівщині стартувала американська навчальна місія з протезування українців

В результаті протези отримають понад 30 пацієнтів.

На Львівщині стартувала американська навчальна місія з протезування українців
Фото: EPA/UPG

Американські спеціалісти розпочали навчальну місію з протезування українців в центрі реабілітації Superhumans. Протезування зможуть отримати військові та цивільні, які постраждали від війни. 

Про це повідомляє Укрінформ.

Ця місія триватиме до кінця року. В її межах відбудуться кілька етапів спільних американсько-українських навчань, протезування отримають понад 30 пацієнтів. Загальна вартість місії складає 1 млн доларів.

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Американські медики навчатимуть українських спеціалістів роботі з випадками складних ампутацій та комплексного протезування.

Серед українських медиків, які беруть участь у навчально-практичній роботі з американськими колегами, є спеціалісти з усієї України. 

Нагадаємо, за перший рік з початку повномасштабного вторгнення у реабілітаційному центрі UNBROKEN Ukraine українці, які постраждали від війни, отримали понад 100 нових протезів.

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