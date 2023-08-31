На Львівщині стартувала американська навчальна місія з протезування українців

Американські спеціалісти розпочали навчальну місію з протезування українців в центрі реабілітації Superhumans. Протезування зможуть отримати військові та цивільні, які постраждали від війни.

Про це повідомляє Укрінформ.

Ця місія триватиме до кінця року. В її межах відбудуться кілька етапів спільних американсько-українських навчань, протезування отримають понад 30 пацієнтів. Загальна вартість місії складає 1 млн доларів.

Американські медики навчатимуть українських спеціалістів роботі з випадками складних ампутацій та комплексного протезування.

Серед українських медиків, які беруть участь у навчально-практичній роботі з американськими колегами, є спеціалісти з усієї України.

Нагадаємо, за перший рік з початку повномасштабного вторгнення у реабілітаційному центрі UNBROKEN Ukraine українці, які постраждали від війни, отримали понад 100 нових протезів.