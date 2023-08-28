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Українські рятувальники завершили відновлювальні роботи у Словенії після паводку

Надзвичайники розчистили та розширили понад півтори тисячі метрів річки.

Українські рятувальники завершили відновлювальні роботи у Словенії після паводку
Фото: ДСНС

Українські рятувальники завершили відновлювальні роботи у Словенії.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

“За 17 днів роботи фахівці ДСНС провели колосальну роботу: розбирали будинки та конструкції, зруйновані паводком”, − йдеться у повідомленні.

Надзвичайники розчистили та розширили понад півтори тисячі метрів річки, укріпили близько 1300 метрів берега. 

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Перемістили понад 53 тисячі кубометрів ґрунту, каменю та намулу та змінили русло на одній із ділянок, щоб уберегти житлові будинки від великої води.

“Окрім цього, перевезли 11 одиниць важкої інженерної техніки інших країн, що працювали поруч до районів проведення аварійно-відновлювальних робіт. Загальний маршрут, які виконали водії ДСНС, склав понад 1800 км”, − повідомили у держслужбі.

Фото: ДСНС

Як раніше повідомлялось, Україна відправила Словенії гуманітарну допомогу для ліквідації наслідків повеней.

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