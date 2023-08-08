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МОЗ виявив в Україні 14 штамів коронавірусу

Людям, які мають ослаблений імунітет чи супутні захворювання необхідно зробити щеплення.

МОЗ виявив в Україні 14 штамів коронавірусу
Фото: ЕРА/UPG

На території України циркулює 14 штамів коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Наразі на території України циркулює близько 14 різних штамів вірусу. Секвенування дозволяє відстежувати наявні штами та характер мутацій, які виникають — для вживання оперативних заходів у разі збільшення випадків захворюваності восени і взимку", - йдеться у повідомленні.

Заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін зазначив, що продовження секвенування є важливим компонентом епіднагляду, враховуючи, що підхід до нагляду буде спрощено. Зокрема, нові випадки захворювання лікарі реєструватимуть аналогічно до грипу та інших гострих респіраторних вірусних інфекцій.

За його словами, в кожній області спеціалісти центрів контролю та профілактики хвороб продовжать відбирати зразки, лабораторно досліджувати штами та вивчати мутації, які виникають.

"Рекомендована вакцинація залишається безоплатною у сімейного лікаря та у пунктах щеплень. Людям, які мають ослаблений імунітет чи супутні захворювання; старшим за 60 років; які перебувають у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної хвороби, необхідно подбати про імунний захист та зробити щеплення", - додав Кузін.

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Нагадаємо, що у МОЗ пояснили, що щеплення проти COVID-19 після 1 липня, коли завершився карантин, є рекомендованим, але не обовʼязковим.

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