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Шмигаль заявив, що в Україні відновили понад 750 медзакладів

Найбільше - у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях.

Шмигаль заявив, що в Україні відновили понад 750 медзакладів
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Фото: Пресслужба КМУ

В Україні відновили повністю або частково понад 750 медичних закладів.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, найбільше - у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях.

"Ворог знищує українські лікарні, але ми будемо їх відновлювати. Мета – не просто повернути те, що було, а зробити у медицині якісний крок вперед після нашої перемоги", - сказав прем'єр.

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Нагадаємо, минулого місяця в Ізюмі Харківської області встановили нову модульну амбулаторію первинної медичної допомоги. 

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) у межах проєкту співробітництва з Міністерством охорони здоров'я України встановить тимчасові модульні клініки первинної медичної допомоги в найбільш постраждалих від війни регіонах.

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