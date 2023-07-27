Міфи про гепатити. Розбиваймо їх ущент, аби залишатися здоровими

Гепатит — це запалення печінки. Хворобу можна отримати через брудні руки, інфіковану воду та під час незахищених сексуальних контактів. Інколи гепатит проходить самостійно, без будь-яких симптомів. Та часто хвороба прогресує й призводить до рубцювання, цирозу та раку печінки. У Всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами громадська спілка «Твій сімейний лікар» разом з Центром громадського здоров’я України розвінчують міфи, які заважають виявляти та лікувати гепатити.

Є п'ять вірусів гепатиту: А, В, С, D і Е. Усі ці збудники спричиняють захворювання печінки. Отримати хворобу може будь-хто, незалежно від віку, статі та способу життя. Тому за перших ознак гепатиту варто звернутися до сімейного лікаря чи лікарки, зробити безоплатний тест, що допоможе виявити хворобу та розпочати лікування.

Найнебезпечніші гепатити — B і С. Вони призводять до хронічного запалення печінки й часом до незворотних процесів у ній. За поширеністю ці гепатити займають перші позиції. За даними ВООЗ, у світі пів мільярда людей мають гепатит B або С. В Україні кількість носіїв гепатиту C становить понад 1,3 млн осіб. Натомість на гепатит B хворіє майже 600 тисяч українців та українок.

Людей з гепатитами було б значно менше, аби не чинники, які всякчас заважають попереджати гепатити, виявляти їх та лікувати. Одна з причин — це упередження щодо цих захворювань. Деякі люди й досі переконані, що на гепатит хворіють лише певні категорії населення. Або ж вважають, що вилікувати недугу неможливо, тож і не починають терапію. Але реальність насправді інакша. Гепатит може отримати кожна людина і вилікувати його можуть геть усі, але за умови вчасної й ретельної терапії.

Громадська спілка «Твій сімейний лікар» разом з Центром громадського здоров’я України розвінчують 5 найпопулярніших міфів про гепатити та розповідають, чому віра у міфологію може коштувати життя.

Міф 1: вакцинація проти гепатиту B не допомагає

Й досі питання імунізації в Україні болюче. Згадаймо епідемію коронавірусу. Коли винайшли вакцину, було чимало чуток, мовляв, щеплення може призвести до незворотних наслідків й нашкодити ще більше, аніж ковід. Але саме за допомогою вакцинації світ подолав епідемію коронавірусу — вдалося зберегти мільйони життів.

Щось схоже відбувається і з вакциною проти гепатиту B. До речі, цей препарат значно старіший за вакцину проти ковіду. У 1963 році його винайшов лікар Барух Бламберг. За свій винахід він отримав Нобелівську премію. За 60 років імунізації, перевіреної часом і наукою, вона попередила мільйони випадків гепатиту B та врятувала чимало людей від ускладнень та смерті.

Вакцина проти гепатиту B, що знаходиться у календарі обов'язкових щеплень, унеможливлює отримати збудника хвороби, а також запобігає хронічному ураженню печінки, і як наслідок — цирозу та раку.

Отримати щеплення можна безоплатно у кабінеті сімейного лікаря чи лікарки. Захист зберігається щонайменше 20 років, а у деяких випадках — протягом усього життя.

Щодо новонароджених, то за рекомендацією ВООЗ усіх дітей мають вакцинувати за простою схемою.

Міф 2: ліки проти гепатиту C спричиняють тяжкі побічні дії

Ще десять років тому лікування гепатиту C в Україні було складним і неприємним. Тривало щонайменше рік і мало негативний вплив на здоров’я. Звісно, це не стимулювало людей починати терапію. У висновку, гепатит породжував наслідки — цироз або ж рак печінки й ускладнення на інші органи та системи.

Та за десять років все докорінно змінилось. Завдяки переходу на сучасні міжнародні протоколи в Україні почали інноваційне лікування гепатиту C за допомогою нових препаратів. Сучасні ліки майже не спричиняють побічних реакцій. Спостерігаються іноді лише втома, головний біль чи нудота.

Міф 3: вірус гепатиту C не виліковний

Як і попередній міф, цей також не має наукового підґрунтя. Сьогодні гепатит C лікують за простою схемою: прийом однієї пігулки препарату (один раз на добу), що бореться з вірусом і його наслідками в організмі хворої людини. Зазвичай лікування триває 12 тижнів. Втім інколи терапія розтягується на 24 тижні, але за умови, що у людини, яка живе з гепатитом C, виявили серйозні порушення печінки (фіброз чи цироз). У цьому випадку до основного лікування додають препарати, що допомагають відновити функції печінки.

Вакцини проти гепатиту C не існує. Але виявити хворобу вчасно і почати якнайшвидше лікування допоможе безоплатне тестування на вірусні гепатити у вашого сімейного лікаря чи лікарки, що триватиме не більше 15 хвилин. Протестуватись на прийомі можна ще й на ВІЛ, аби ви цілком упевнились у своєму здоров’ї.

Міф 4: гепатит — захворювання певної групи населення

Суспільство й досі стигматизує гепатит. Часто вважають, що його можуть мати лише наркозалежні, працівники та працівниці комерційного сексу, представники й представниці ЛГБТІК+ спільноти, або ж люди з місць позбавлення волі. І цей спотворений образ затьмарює реальний, бо гепатит можуть мати люди й інших галузей, скажімо, освітньої, політичної, медичної, військової тощо. Вірус гепатиту не обирає за ремеслом, він поширюється через необізнаність людей.

Міф 5: імунітет після перенесеного гепатиту A захищає від інших вірусних гепатитів

Цей міф можна розвінчати усім відомим прикладом. Ви захворіли на грип. Після одужання у вас певний час зберігається імунітет до збудника. Через кілька тижнів ви підчепили коронавірус і захворіли. Імунітет, що захищає вас від грипу не врятує від коронавірусу, бо це два різні збудники, що спричиняють відмінні хвороби.

Теж саме і з гепатитами. Звісно, після перенесеного гепатиту A залишається довічний імунітет, але лише до вірусного гепатиту A. Від інших збудників, що спричиняють гепатити B, С, D і Е імунна система, у цьому випадку, не врятує.

Уникнути гепатиту можливо, якщо дотримуватись правил профілактики й щороку проходити обстеження та робити тест на гепатити у сімейного лікаря чи лікарки. Якщо тестування виявиться позитивним, потрібно не боятись сучасного лікування. Терапія допоможе здолати недугу і дасть можливість жити повноцінне життя. Більше корисних матеріалів читайте на фейсбук-сторінках громадської спілки «Твій сімейний лікар» та Центру громадського здоров’я України.