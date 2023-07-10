Щеплення проти COVID-19 після 1 липня є рекомендованим, - МОЗ

Щеплення проти COVID-19 після 1 липня, коли завершився карантин, є рекомендованим, але не обовʼязковим.

Про це пояснили в Міністерстві охорони здоров’я.

"Використання та наявність сертифіката на території України відтепер є не обов’язковими – більше не потрібно надавати документ для відвідувань публічних місць", – пишуть у відомстві.

У міністерстві додають, що в деяких країнах COVID-сертифікати діють, тому плануючи закордонну поїздку, варто заздалегідь дізнатися правила в’їзду в країну.

"Вакцинація може бути проведена згідно з рішенням лікаря за бажанням пацієнта. Для відновлення імунного захисту проти COVID-19 організму рекомендовано отримання ревакцинальних (бустерних) доз. Станом на зараз, це може бути 2 курси ревакцинації", – пишуть в міністерстві.

Там додають, що в разі планової госпіталізації пацієнт повинен мати негативний результат тестування на COVID-19, адже інфекція "залишається особливо небезпечною інфекцією".

Нагадаємо, що з 1 липня в Україні завершується дія карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією COVID-19.

9 травня головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що ситуація з захворюваністю на COVID-19 в Україні стабілізувалася на рівні 6,5 тис. підтверджених випадків на тиждень.

ВООЗ заявила, що більше не розцінює коронавірус COVID-19 як особливу загрозу для світової охорони здоров'я, однак це не означає, що загроза поширення хвороби минула.