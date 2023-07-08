У Херсоні та на Миколаївщині 95% проб ґрунту відповідають гігієнічним вимогам, – МОЗ

Йдеться про території, де повністю спала вода після затоплення внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.

У Херсоні та на Миколаївщині 95% проб ґрунту відповідають гігієнічним вимогам.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

“У Херсоні та на Миколаївщині відібрано перші 23 проби ґрунту на територіях областей, де повністю спала вода після затоплення. Дослідження дозволяють встановити рівень забруднення ґрунту. Зокрема, наявність у ньому токсичних речовин та рівень паразитарного забруднення. Станом на 4 липня, 95% проб відповідають гігієнічним вимогам. У 5% проб, відібраних в районі річкового порту Херсона, зафіксовані перевищення за паразитологічними показниками”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що йдеться про яйця гельмінтів та наявність у пробах кишкових цист, які можуть викликати гастроентерит чи дизентерію. Ці інфекційні захворювання передаються через контакт із забрудненими речовинами.

Щоб запобігти ймовірному зараженню, людям важливо уникати контакту зі забрудненим ґрунтом, зокрема під час обробки землі для сільськогосподарських потреб, а також не вживати забруднені овочі і фрукти й не використовувати воду з криниць на забрудненій території.

У МОЗ нагадали, що у разі виникнення таких симптомів, як діарея, блювота, біль у животі або інших ознак захворювання, важливо звернутися до лікаря якомога швидше. Лікар зможе зробити відповідну діагностику та призначити своєчасне лікування.

Нагадаємо, у пробах води на пляжах Одеси виявили небезпечні бактерії. Вони можуть викликати гострі кишкові захворювання. Також небезпечні бактерії виявлені у мідіях на пляжі “Ланжерон”.