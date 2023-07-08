Росіяни етапували кримського політв’язня Бекірова до Сибіру

Бекірова заарештували 28 березня 2019 року в рамках другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір".

Кримського політв'язня Ремзі Бекірова незаконно етапували до російської в'язниці у Красноярському краї.

Про це омбудсман Дмитро Лубінець написав у Телеграмі.

Лубінець зазначив, що Бекірова етапували до в'язниці №2 Єнісейська Красноярського краю Росії. Там він має відбути п'ять з дев'ятнадцяти років ув'язнення. Надалі його переведуть у колонію суворого режиму.

"Росія зобов’язана негайно припинити політично мотивовані переслідування на тимчасово окупованому Кримському півострові та звільнити всіх незаконно утримуваних нею громадян України", - наголосив Лубінець.

Нагадаємо, що Бекірова заарештували 28 березня 2019 року в рамках другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір". Більшість заарештованих у цій справі - учасники правозахисного об'єднання "Кримська Солідарність". Їм інкримінують "Організацію діяльності терористичної організації", "Участь в діяльності терористичної організації" та "Приготування до насильницького захоплення влади".

У травні 2022 року Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Бекірова до 19 років ув'язнення.