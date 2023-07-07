Ексглава МЗС Польщі вважає, що вступ України в НАТО стабілізував би ситуацію з російським вторгненням

Захід не має заплющувати очі на захоплення територій суверенних країн і дати більше зброї, вважає Яцек Чапутович.

Надання Україні членства в НАТО стабілізувало би ситуацію з російським вторгненням.

Про це заявив в інтерв'ю LB.ua колишній міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович.

Ексміністр зазначив, що Польща та інші країни східного регіону підтримують надання Україні членства в Альянсі. Однак є і противники такої позиції.

"Дехто, особливо Сполучені Штати, не хоче робити такий крок: вони бояться, що Росія піде на ескалацію. Є й ті західні країни, які вважають, що Росія, попри економічне ослаблення, досі у військовому плані становить значну загрозу. Вони бояться того, що можуть бути втягнуті у війну, і хочуть уникнути прямої участі в ній. Вони просто не хочуть, щоб їхні громадяни втрачали життя, борючись за збереження міжнародного ладу на території України", - розповів Чапутович.

За його словами, президент крани-агресора Володимир Путін наразі хоче організувати перемир'я, яке "вдарить по територіальній цілісності України".

"Його головна мета – загарбання територій, що є серйозною загрозою для міжнародного порядку... Він намагається змусити міжнародне співтовариство прийняти нинішню ситуацію – легалізувати його територіальні набутки. Паралельно він хоче виснажити ваші ресурси: людські, фінансові, військові. Ось чому все залежить від вашої готовності боротися", - зазначив польський дипломат.

Чапутович наголосив, що Захід не має заплющувати очі на захоплення територій суверенних держав. "Думаю, ми повинні зробити більше для вас, надавши більше військової допомоги, найкраще озброєння, щоб ви мали перевагу", - додав ексміністр.

Нагадаємо, генеральний секретар блоку Єнс Столтенберг заявив, що союзники по НАТО зараз проводять консультації щодо формулювання, яке може отримати Україна щодо членства в Альянсі.

Президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з главою Словаччини Зузаною Чапутовою повідомив, що НАТО поки що не вирішило питання щодо сигналу нашій державі з приводу запрошення в альянс.

До речі, Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі 11-12 липня у межах початку нового формату взаємодії України з блоком.