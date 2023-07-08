Завдання захистити небо Києва майже вирішене, - Резніков

Завдання захистити небо Києва від російських ракет майже вирішене.

Про це у Facebook написав міністр оборони України Олексій Резніков.

Наразі військові працюють над захистом від ракетних ударів Львова, Харкова, Дніпра, Запоріжжя та Одеси.

«Я не вірив, що росіяни почнуть обстрілювати ракетами мирні міста. Бо це очевидно суперечило їхній меті. Тому надійний захист нашого неба сприймаю як особистий виклик. У Києві ми майже вирішили це завдання. У Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі — ще ні, але працюємо», — заявив міністр.

Нагадаємо, що 1 липня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що ракетні удари по Україні дещо зменшились, що може свідчити про те, що Росія заощаджує ресурси для нового удару.