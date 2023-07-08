Зафіксували терміни початку навчання українських пілотів на F-16, - Зеленський про розмову з Рютте

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Туреччини провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, який нещодавно подав у відставку.

Про це Зеленський написав у соцмережах.

Голова держави подякував нідерландському прем’єру за незмінність принципової позиції Нідерландів щодо російського вторгнення та за визнання Палатою представників Нідерландів Голодомору геноцидом.

"Обговорили оборонну співпрацю, зафіксували терміни початку навчальної місії для українських пілотів на F-16", – зазначив Зеленський.

Також сторони, додав президент, скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО, а також обговорили підготовку до Глобального саміту миру.

Сам Рютте повідомив, що обговорив із Зеленським "нові кроки у відносинах між НАТО і Україною", про які має бути домовлено на саміті у Вільнюсі, а також розвиток подій на фронті.

"Я запевнив його, що Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну всіма можливими способами", – додав прем’єр.

Нагадаємо, що 12 червня міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що українські пілоти можуть розпочати навчання на винищувачах F-16 американського виробництва вже цього літа.