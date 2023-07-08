Зеленський і прем’єр Португалії Кошта обговорили ситуацію напередодні Вільнюського саміту

Сторони висловили сподівання на старт до кінця року переговорів щодо вступу України до ЄС.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Португалії Антоніу Коштою.

Про це Зеленський повідомив у Телеграмі.

"Із Туреччини провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою. Скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО. Підкреслив важливість рішучої позиції Альянсу щодо майбутнього членства України", - написав Зеленський.

Глава української держави подякував прем'єр-міністру Португалії за "готовність узяти конкретну участь у реалізації трьох пунктів Української формули миру: з продовольчої та енергетичної безпеки, а також з екоциду".

Окрім цього, Зеленський також висловив вдячність за позитивну оцінку виконання Україною рекомендацій Європейської комісії.

Як повідомляє пресслужба глави української держави, "сторони висловили сподівання на старт уже до кінця поточного року переговорів щодо вступу України до ЄС".

Під час розмови Зеленський і Кошта ухвалили Спільну декларацію.

Нагадаємо, що 19 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив вдячність уряду Португалії за рішення приєднатися до авіаційної коаліції.