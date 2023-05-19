На півночі Італії повінь забрала життя 9 людей, дощі падатимуть далі
На півночі Італії повінь забрала життя 9 людей, дощі падатимуть далі
Кинджал у спину, або Хто кому Patriot
Кинджал у спину, або Хто кому Patriot
"Patriot", "Кинджали" і російська брехня
"Patriot", "Кинджали" і російська брехня
Непроста розмова: з чим поїхав з України спецпредставник Китаю
Непроста розмова: з чим поїхав з України спецпредставник Китаю
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
В результаті російської атаки були пошкоджені два компоненти системи Patriot, – ЗМІ
В результаті російської атаки були пошкоджені два компоненти системи Patriot, – ЗМІ
УПЦ МП заборонила у служінні священника, який закликав віддати патріарха Кирила під церковний трибунал
УПЦ МП заборонила у служінні священника, який закликав віддати патріарха Кирила під церковний трибунал
Куди і навіщо ховають рубльовську «Трійцю»
Куди і навіщо ховають рубльовську «Трійцю»
ГоловнаСуспільствоВійна

Португалія приєдналась до авіаційної коаліції, - Кулеба

Португалія буде тренувати українських пілотів та механіків.

Португалія приєдналась до авіаційної коаліції, - Кулеба
Фото: Пресслужба МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив вдячність уряду Португалії за рішення приєднатися до авіаційної коаліції.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

“Португалія продемонструвала лідерство, долучившись до танкової коаліції. Враховуючи інтенсифікацію російських ракетних обстрілів українських міст і сіл, критично важливо, аби Україна мала спроможність скинути Росію з українського неба”, - зазначив міністр. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Кулеба уточнив, що Португалія буде тренувати українських пілотів та механіків на бойових літаках західного типу. 

Також Португалія підтвердила готовність надалі підтримувати Україну на її шляху до членства в Європейському Союзі. Очільники МЗС України та Португалії скоординували позиції в контексті підготовки до саміту НАТО у Вільнюсі.

Крім того, міністри обговорили притягнення Росії та її керівництва до відповідальності за злочини проти України. Йшлось, зокрема, про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у п'ятницю, 19 травня, заявив лідерам G7, що Сполучені Штати підтримають зусилля щодо навчання українських пілотів на сучасних літаках, серед яких - винищувачі F-16.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies