Португалія приєдналась до авіаційної коаліції, - Кулеба

Португалія буде тренувати українських пілотів та механіків.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив вдячність уряду Португалії за рішення приєднатися до авіаційної коаліції.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

“Португалія продемонструвала лідерство, долучившись до танкової коаліції. Враховуючи інтенсифікацію російських ракетних обстрілів українських міст і сіл, критично важливо, аби Україна мала спроможність скинути Росію з українського неба”, - зазначив міністр.

Кулеба уточнив, що Португалія буде тренувати українських пілотів та механіків на бойових літаках західного типу.

Також Португалія підтвердила готовність надалі підтримувати Україну на її шляху до членства в Європейському Союзі. Очільники МЗС України та Португалії скоординували позиції в контексті підготовки до саміту НАТО у Вільнюсі.

Крім того, міністри обговорили притягнення Росії та її керівництва до відповідальності за злочини проти України. Йшлось, зокрема, про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у п'ятницю, 19 травня, заявив лідерам G7, що Сполучені Штати підтримають зусилля щодо навчання українських пілотів на сучасних літаках, серед яких - винищувачі F-16.