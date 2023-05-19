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Австралія вводить санкції проти Росії та забороняє експорт

Обмежувальні заходи будуть спрямовані проти 21 організації та трьох фізичних осіб.

Австралія вводить санкції проти Росії та забороняє експорт
Фото: EPA/UPG

Австралія запровадила новий пакет санкцій та заборону на експорт до Росії, передає The Guardian.

19 травня прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе та міністр закордонних справ Пенні Вонг оголосили про санкції, які будуть спрямовані проти 21 організації та трьох фізичних осіб.

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У переліку - нафтова компанія "Роснефть", золотодобувна компанія ПАТ "Полюс", металургійна компанія ПАТ "Северсталь" та п'ять банків.

Санкції також передбачають заборону на експорт техніки до Росії та регіонів України, які перебувають під тимчасовою окупацією РФ.

"Австралія підтримує Україну. Ми віддаємо належне непохитній стійкості та мужності, які виявив український народ... Австралія знову закликає Росію припинити незаконну та аморальну війну проти народу України", - наголосив австралійський прем'єр.

Нагадаємо, пакет санкцій проти РФ також запровадили США (адміністрація президента США Джо Байдена додала 71 компанію до "чорного списку" за підтримку Росії), Канада (санкції стосуються осіб і компаній, які причетні до депортації українських дітей та які надають країні-агресору військові технології та розробки) і Великобританія (обмеження ввели щодо осіб та організацій, що пов'язані з російським енергетичним, металургійним, оборонним, транспортним і фінансовим секторами).

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