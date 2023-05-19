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Велика Британія ухвалила санкції проти 86 фізичних осіб та компаній РФ

Обмеження введено щодо осіб та організацій, що пов'язані з російським енергетичним, металургійним, оборонним, транспортним і фінансовим секторами.

Велика Британія ухвалила санкції проти 86 фізичних осіб та компаній РФ
Фото: rada.gov.ua

Велика Британія ввела санкції проти 86 фізичних осіб та компаній РФ, йдеться на сайті британського уряду.

Санкції, зокрема, введено щодо компаній, що пов’язані з розкраданням українського зерна, а також причетних до транспортування російських енергоносіїв. Під обмеження також потрапили компанії, пов’язані з підтримкою Росатомом військових зусиль Путіна.

“86 санкцій націлені на осіб та організації, що пов'язані з російським енергетичним, металургійним, оборонним, транспортним і фінансовим секторами. Це посилює тиск на джерела доходів Путіна, які у нього залишилися, і спроби використовувати ці сектори для підтримки військової машини”, − йдеться у повідомленні.

Зокрема у санкційному списку є 24 фізичні та юридичні особи, пов’язані з транспортними послугами Росії, 20 оборонних керівників і компаній, які оснащують російські збройні сили і ПВК "Вагнер", та 9 організацій, пов'язаних з Росатомом.

Обмеження торкнулися банку “Тінькофф”, Росбанку, виробника вуглеволокна Umatex, “Сєвєрсталі”, “Магнітогорського металургійного комбінату” та членів рад директорів “Радкомфлоту” і “Транснафти”. Підсанкційними стали Ігор Алтушкін − засновник і найбільший акціонер Російської мідної компанії і директори АТ “Концерн Калашников” Алан Лушинков і Володимир Лепін, що виробляє 95% всієї вогнепальної зброї в Росії.

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Нагадаємо, напередодні відкриття саміту "Великої сімки" в Хіросімі британський премʼєр-міністр Ріші Сунак повідомив, що Сполучене Королівство вирішило заборонити весь імпорт російських алмазів, алюмінію, нікелю та міді.

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