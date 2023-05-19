Росія атакувала Львів безпілотниками (оновлено)

Росія вранці 19 травня атакувала Львів безпілотником. Ціллю був обʼєкт інфраструктури.

Постраждалих немає. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

"Щодо вибуху, який було чутно у Львові близько 4 години ранку. За попередньою інформацією, ціллю був обʼєкт критичної інфраструктури міста. Атакували шахедами", – повідомив він.

Оновлення. Голова Львівської ОВА повідомив, що над областю збили пʼять безпілотників.

Цієї ночі російська армія випустила по Україні 22 ударні БпЛА Shahed та шість крилатих ракет "Калібр". ППО збила 16 дронів та три ракети.

Нагадаємо, уночі 18 березня росіяни влучили трьома безпілотниками у нежитлові приміщення в Яворівському району Львівщини, ще три збили сили ППО.