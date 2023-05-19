Росія атакувала Київ удесяте від початку травня. Всі безпілотники були збиті

У ніч на 19 травня Київ пережив чергову повітряну атаку росіян. Десяту за 19 днів травня.

Цього разу ворог випустив по столиці ударні безпілотники Shahed. Усі ворожі цілі були збиті захисниками, повідомив у Telegram голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"З тактичного огляду, це був напад у кілька хвиль, з короткими інтервалами між атаками. Такою тактикою кремлівське зло намагається виснажити нашу ППО, а також психологічно впливати на цивільне населення. Не дочекаються! Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони. Ударів по Києву не допущено!" – зазначив він.

Цього місяця росіяни, крім безпілотників, намагались вразити Київ крилатими, гіперзвуковими аеробалістичними та балістичними ракетами. У першу ніч травня ворог атакував Київ і ракетами, і дронами. Всі були збиті. Через день, 3 травня, була атака безпілотниками. Ракети і безпілотники ворог застосував 4 травня. ППО збила всі ворожі обʼєкти в обидві ночі. Уперше вдалось збити аеробалістичну ракету "Кинджал" – завдяки американському Patriot.

7 травня вночі у небі над Києвом збили безпілотник-розвідник, але ударних цілей не було.

8 травня столиця пережила потужну атаку 35 безпілотників. Влучань не було, але через падіння уламків були руйнування в трьох районах, поранень зазнали мирні люди. 9 травня росіяни здійснили ракетну атаку на Київ з чотирьох бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

Наступну атаку росіяни провели 13 травня – випустили безпілотники. 14 травня вони повторили напад, однак всі ворожі безпілотники були знищені на дальніх підступах до столиці. 16 травня місто пережило виняткову за щільністю повітряну атаку ракетами і безпілотниками. Зокрема, застосували шість "Кинджалів". Уламки впали в пʼяти районах. У ніч на 18 травня росіяни застосували ракети. Уламки впали в двох районах. Згідно з офіційними даними, жодна ворожа ціль не досягла цілі – ППО збила навіть ті ракети, які раніше не вдавалося через відсутність потрібного озброєння.