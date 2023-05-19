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Росія не може й не повинна перемогти, – Франція у Радбезі ООН

Представник Франції наголосив, що не можна погодитись на мир, де суверенітет і безпека кожного залежать тільки від співвідношення сил. 

Росія не може й не повинна перемогти, – Франція у Радбезі ООН
Фото: Дмитро Кулеба

Постпред Франції при ООН Ніколя де Рів'єр на засіданні Радбезу ООН наголосив, що закінчення війни РФ проти України та її негативні наслідки залежать винятково від Росії, і ніхто, крім Росії, як і раніше, не прагне до продовження цього конфлікту.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Чого очікує РФ? Що поставки зброї в Україну припиняться, аби Росія могла виграти цю війну й нав'язати свою волю? І що потім? Тоді ми зможемо перейти до чогось іншого, до нової агресії? Росія не може й не повинна перемогти в цьому конфлікті”, – зазначив постпред Франції, і додав, що це суперечить принципам ООН.

Представник Франції наголосив – не можна погодитись на мир, де суверенітет і безпека кожного залежать тільки від співвідношення сил. 

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“Саме з усіх цих причин Франція вирішила разом зі своїми партнерами підтримати український народ у його праві здійснювати законну самооборону”, – додав Ніколя де Рів'єр, і пояснив, що Франція продовжуватиме підтримувати Україну як на двосторонній основі, так й у межах Європейського Союзу.

Він також наголосив, що Росія прагне придбати зброю нелегально, аби поповнити свої запаси, і купує безпілотники в Ірану, а також ракети і боєприпаси у Північній Кореї.

Ці дії РФ є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, а частина цієї зброї використовується найманцями "ПВК Вагнер", злочини якої добре задокументовані.

На переконання представника Франції, існує єдиний можливий вихід – відновлення суверенітету й територіальної цілісності України.

Нагадаємо, 1 травня Швейцарія вперше в історії країни почала головувати у Раді безпеки ООН, замінивши Росію. 

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