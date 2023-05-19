Росія не може й не повинна перемогти, – Франція у Радбезі ООН

Представник Франції наголосив, що не можна погодитись на мир, де суверенітет і безпека кожного залежать тільки від співвідношення сил.

Постпред Франції при ООН Ніколя де Рів'єр на засіданні Радбезу ООН наголосив, що закінчення війни РФ проти України та її негативні наслідки залежать винятково від Росії, і ніхто, крім Росії, як і раніше, не прагне до продовження цього конфлікту.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Чого очікує РФ? Що поставки зброї в Україну припиняться, аби Росія могла виграти цю війну й нав'язати свою волю? І що потім? Тоді ми зможемо перейти до чогось іншого, до нової агресії? Росія не може й не повинна перемогти в цьому конфлікті”, – зазначив постпред Франції, і додав, що це суперечить принципам ООН.

Представник Франції наголосив – не можна погодитись на мир, де суверенітет і безпека кожного залежать тільки від співвідношення сил.

“Саме з усіх цих причин Франція вирішила разом зі своїми партнерами підтримати український народ у його праві здійснювати законну самооборону”, – додав Ніколя де Рів'єр, і пояснив, що Франція продовжуватиме підтримувати Україну як на двосторонній основі, так й у межах Європейського Союзу.

Він також наголосив, що Росія прагне придбати зброю нелегально, аби поповнити свої запаси, і купує безпілотники в Ірану, а також ракети і боєприпаси у Північній Кореї.

Ці дії РФ є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, а частина цієї зброї використовується найманцями "ПВК Вагнер", злочини якої добре задокументовані.

На переконання представника Франції, існує єдиний можливий вихід – відновлення суверенітету й територіальної цілісності України.

Нагадаємо, 1 травня Швейцарія вперше в історії країни почала головувати у Раді безпеки ООН, замінивши Росію.