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ЄБРР збільшить підтримку України на 3-5 млрд євро

"Як я сказала керівникам банку сьогодні вранці, Україна є головним пріоритетом банку", - підкреслила глава банку.

ЄБРР збільшить підтримку України на 3-5 млрд євро
Глава ЄБРР Оділь Рено-Бассо
Фото: Пресслужба КМУ

Європейський банк реконструкції та розвитку заявив про подальшу підтримку України - він планує збільшити допомогу на 3-5 мільярдів євро, повідомляє Reuters.

ЄБРР уже виділив 3 мільярди євро для України. Глава банку Оділь Рено-Бассо заявила, що на щорічних зборах ухвалять рішення про продовження допомоги.

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"Збільшення сплаченого капіталу дасть нам кошти для підтримки такого рівня інвестицій та збільшення наших інвестицій (в Україні)", - сказала Рено-Бассо на брифінгу в узбецькому місті Самарканд.

У заяві банку також йдеться, що детальну пропозицію щодо збільшення сплаченого капіталу підготують до кінця 2023 року. На кожен мільярд євро додаткового капіталу банк може надати декілька мільярдів нових кредитів.

"Як я сказала керівникам банку сьогодні вранці, Україна є головним пріоритетом банку", - підкреслила Рено-Бассо.

За її словами, підтримка банку розвитку досі була зосереджена на обслуговуванні та ремонті основної інфраструктури, фінансуванні енергетичних компаній та підтримці зовнішньої торгівлі України.

"(Ми) також підтримуємо приватний сектор, харчову промисловість, малий та середній бізнес, які абсолютно необхідні для підтримки економіки, збереження робочих місць та надання цих ресурсів", - додала глава ЄБРР.

Рено-Бассо сказав, що акціонери банку також схвалили плани розширення операцій у країнах Африки на південь від Сахари та Іраку, де банк планує розпочати кредитування у 2025 році.

Нагадаємо, у квітні Оділь Рено-Бассо відвідала Київ, де зустрілася з Володимиром Зеленським і Денисом Шмигалем. Рено-Бассо повідомила, що ЄБРР планує цьогоріч сфокусуватися на підтримці енергетичного сектору, фінансуванні проєктів з будівництва доріг і співпраці з містами та громадами.

Згодом стало відомо, що уряд планує залучити 200 млн євро для Укрзалізниці від ЄБРР.

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