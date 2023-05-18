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США відреагували на запуск супутника Північною Корею

У Держдепі наголосили, що це порушення санкцій матиме наслідки.

США відреагували на запуск супутника Північною Корею
Фото: globallookpress.com

Запуск Північною Кореєю супутника на навколоземну орбіту порушить міжнародні санкції, які забороняють Пхеньяну використання технологій балістичних ракет, і матиме наслідки.

Про це заявив заступник речника Державного департаменту речник Ведант Патель, передає Укрінформ.

"Будь-який запуск КНДР, при якому використовуються технології балістичних ракет, що також включає і космічні ракети-носії для виведення супутників на навколоземну орбіту, порушуватиме численні резолюції Ради Безпеки ООН", - сказав Патель.

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За його словами, Штати "дуже чітко заявили, що закликають КНДР утриматися від подальшої загрозливої діяльності" та повернутись до дипломатії для вирішення проблемних питань.

"Ми також дуже чітко заявили про нашу непохитну відданість денуклеаризації Корейського півострова і прагнення до діалогу з Пхеньяном без попередніх умов", - додав дипломат.

Представник Держдепу зазначив, що в разі порушення Пхеньяном санкцій США працюватимуть над притягненням Північної Кореї до відповідальності, для чого США мають низку інструментів.

Нагадаємо, лідер КНДР Кім Чен Ин наказав запустити військовий супутник-шпигун, що дозволить йому стежити за союзниками США.

Раніше Північна Корея підтвердила, що випробувала нову твердопаливну міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-18, щоб “радикально підвищити” свою здатність завдавати ядерних ударів. Ракети на твердому паливі легші та безпечніші в експлуатації та потребують менше матеріально-технічної підтримки, що робить їх важчими для виявлення та більш живучими, ніж рідинні.

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