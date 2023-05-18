Японія прийме на лікування поранених українських військових, - ЗМІ

Уряд Японії розгляне, чи зможе він покрити витрати на лікування.

В рамках зусиль з підтримки України в боротьбі проти Росії, Японія прийме поранених українських військових для лікування.

Про це повідомляє інформаційне агентство Kyodo.

Як повідомили джерела видання, вже наступного місяця кілька солдатів будуть прийняті в Центральний госпіталь Сил самооборони в Токіо.

Там їм нададуть медичну допомогу та послуги з фізіотерапії.

Джерело в японському уряді повідомило, що план прийняття поранених військових, у тому числі постраждалих від наземних мін, є відповіддю на запит України.

В Японії ставляться до цього плану обережно, оскільки якщо тих, хто лікується, після одужання відправляють назад на передову, це може сприйматися як надання боєздатності іншій країні.

Також уряд Японії розгляне, чи зможе він покрити витрати на лікування.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів спростив виїзд поранених бійців на лікування за кордон.