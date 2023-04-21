Володимир Зеленський зустрівся у Києві з головою ЄБРР

Сьогодні президент України Володимир Зеленський провів зустріч у Києві із президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.
Про це повідомляє сайт Офісу президента.
Зазначається, що президент подякував ЄБРР за підтримку України та реалізацію важливих проєктів під час повномасштабної війни. Зеленський наголосив на пріоритетності інвестицій ЄБРР саме у приватний сектор та проєкти розвитку України.
Голова держави також закликав ЄБРР звернути увагу на житловий сегмент та стимулювання житлового будівництва в Україні, зокрема в контексті реалізації державної іпотечної програми.
Зеленський акцентував на необхідності прискорення реалізації всіх проєктів банку у нашій країні: "Швидкість сьогодні, в умовах війни та нагальної відбудови, є критично важливим елементом".
Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.