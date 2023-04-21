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У низці районів окупованого Криму зникло світло

Інформація уточнюється.

У низці районів окупованого Криму зникло світло
Ілюстративне фото
Фото: Ігор Чайка / Facebook

Сьогодні у деяких регіонах Криму зникла електроенергія.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Як пише "Кримський Вітер", електрику вимкнули в Сімферополі, Саках, Красногвардійському і Красноперекопському районах, у Джанкої та Джанкойському районі.

За словами російського "мера" Севастополя Михайла Развожаєва, світло зникло в Гагарінському, Ленінському, а також частково Нахімовському і Балаклавському районі міста тому, що "у магістральних електричних мережах високого класу напруги спрацював захист автоматичного відключення навантаження". 

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Нагадаємо, 18 квітня у Бериславі на Херсонщині окупанти обстрілами пошкодили енергомережі. Берислав і Новоберислав залишилися без світла. 

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