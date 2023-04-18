У Бериславі на Херсонщині окупанти пошкодили енергомережі

На місці події вже працюють енергетики.

У вівторок, 18 квітня, російські окупаційні війська обстріляли Бериславський район Херсонської області.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Через атаку росіян Берислав і Новоберислав - знову без світла. Ворог пошкодив електромережі, що живлять населені пункти", - написав він.

Прокудін зазначив, що на місці події вже працюють енергетики.

"Незабаром електроживлення мають відновити", - додав він.

Нагадаємо, що протягом понеділка російська армія била по Херсонській області 57 разів, 342 снарядами. Окупанти застосували важку артилерію, БпЛА та авіацію. Херсон обстрілювали шість разів.