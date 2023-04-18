У Бериславі на Херсонщині окупанти пошкодили енергомережі

У вівторок, 18 квітня, російські окупаційні війська обстріляли Бериславський район Херсонської області.
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Через атаку росіян Берислав і Новоберислав - знову без світла. Ворог пошкодив електромережі, що живлять населені пункти", - написав він.
Прокудін зазначив, що на місці події вже працюють енергетики.
"Незабаром електроживлення мають відновити", - додав він.
Нагадаємо, що протягом понеділка російська армія била по Херсонській області 57 разів, 342 снарядами. Окупанти застосували важку артилерію, БпЛА та авіацію. Херсон обстрілювали шість разів.