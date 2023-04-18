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В Україні зниклими безвісти вважають понад 7 тис. військових, - Котенко

За його оцінкою, дві третини з цих людей можуть бути у полоні.

В Україні зниклими безвісти вважають понад 7 тис. військових, - Котенко
Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко
Фото: Анна Стешенко

В Україні на даний час зниклими безвісти вважають понад сім тисяч військових.

Про це повідомив в ефірі телемарафону уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко.

«Цифра така дійсно є, вона трохи більша від семи тисяч. Ми розраховуємо на те, що ті люди, яких ми розшукуємо як безвісти зниклих, вони все ж полонені», – сказав він.

За словами Котенка, згідно зі статистикою, зазвичай близько 60-65% зі зниклих безвісти перебувають у полоні, а «інші, на жаль, загиблі».

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Нагадаємо, що 16 квітня Україна і РФ провели обмін полоненими. Додому повернулися ще 130 українців. 

З початку повномасштабної війни Україна визволила понад 2000 військовополонених.

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