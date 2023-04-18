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На Луганщині СБУ викрила російський схрон з озброєнням

Схованку виявлено в одному із селищ Сватівського району.

На Луганщині СБУ викрила російський схрон з озброєнням

Служба безпеки викрила ще один ворожий схрон з боєприпасами під час контрдиверсійних заходів у фронтових районах Луганщини.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Серед вилученого – арсенал російських бойових гранат та стрілецької зброї системи Калашникова. Схованку виявлено в одному із селищ Сватівського району, яке знаходиться за 3 км від лінії бойового зіткнення.

За оперативними даними, тайник облаштували учасники окупаційних угруповань перед втечею від контрнаступу Сил оборони. 

Схрон розмістили у напівзруйнованому приміщенні покинутого домоволодіння. Співробітники СБУ вилучили там:

  • реактивну протитанкову гранату РПГ-22;
  • реактивну штурмову гранату РГШ-1;
  • ручний кулемет Калашникова; 
  • 4 автомати Калашникова;
  • 32 гранати Ф-1;
  • 20 гранат РГО;
  • 4 ящики набоїв різного калібру загальною кількістю понад 4 тис. од.

Усі виявлені бойові засоби ураження передано на потреби Збройних Сил України.

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Нагадаємо, що Служба безпеки викрила ще одного агента ФСБ у ході контрдиверсійних заходів у Сумській області. Ним виявився місцевий житель, якого російська спецслужба залучила до негласного співробітництва ще до початку повномасштабного вторгнення.

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