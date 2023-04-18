Служба безпеки викрила ще один ворожий схрон з боєприпасами під час контрдиверсійних заходів у фронтових районах Луганщини.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Серед вилученого – арсенал російських бойових гранат та стрілецької зброї системи Калашникова. Схованку виявлено в одному із селищ Сватівського району, яке знаходиться за 3 км від лінії бойового зіткнення.

За оперативними даними, тайник облаштували учасники окупаційних угруповань перед втечею від контрнаступу Сил оборони.

Схрон розмістили у напівзруйнованому приміщенні покинутого домоволодіння. Співробітники СБУ вилучили там:

реактивну протитанкову гранату РПГ-22;

реактивну штурмову гранату РГШ-1;

ручний кулемет Калашникова;

4 автомати Калашникова;

32 гранати Ф-1;

20 гранат РГО;

4 ящики набоїв різного калібру загальною кількістю понад 4 тис. од.

Усі виявлені бойові засоби ураження передано на потреби Збройних Сил України.

Нагадаємо, що Служба безпеки викрила ще одного агента ФСБ у ході контрдиверсійних заходів у Сумській області. Ним виявився місцевий житель, якого російська спецслужба залучила до негласного співробітництва ще до початку повномасштабного вторгнення.