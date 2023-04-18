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Майже всі школи Київщини повернулися до навчання після канікул

В умовах воєнного стану школи і дитячі садки надають освітні послуги за різною формою навчання.

Майже всі школи Київщини повернулися до навчання після канікул
Фото: НУШ

Майже всі заклади загальної середньої освіти Київської області повернулися до навчання після весняних канікул.

Про це повідомляє у Telegram Київська обласна військова адміністрація.   

Згідно з повідомленням, станом на 17 квітня 99,7% закладів загальної середньої освіти Київщини розпочали навчання після весняних канікул.

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Нагадаємо, в умовах воєнного стану на сьогодні заклади загальної середньої та дошкільної освіти Київщини надають освітні послуги за різною формою навчання.

Очно та за змішаною формою працюють 593 заклади загальної середньої освіти; 43 заклади – дистанційно; 2 школи – на весняних канікулах. Серед закладів дошкільної освіти 475 працюють за очною та змішаною формами; 86 закладів – дистанційно.

До слова, міністр освіти і науки Оксен Лісовий вважає, що кількість предметів у школах має бути зменшена.

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