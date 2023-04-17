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Україна та Польща домовилися про вдосконалення шкільних підручників з історії та географії

Міністр освіти провів зустріч із послом Бартошем Ціхоцьким.

Україна та Польща домовилися про вдосконалення шкільних підручників з історії та географії
Оксен Лісовий
Фото: Міносвіти

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий і посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцький обговорили підтримку українських здобувачів освіти в Польщі.

Про це повідомила пресслужба Міносвіти.

"На зустрічі обговорили питання підтримки українських здобувачів освіти, які знайшли прихисток у Республіці Польща у зв'язку з війною в Україні, та забезпечення освітніх прав представників української та польської національних меншин у Польщі та Україні відповідно", - ідеться в повідомленні.

Лісовий наголосив на важливості напрацювання механізмів щодо зарахування результатів навчання українських учнів.

"У контексті вдосконалення змісту підручників сторони домовилися про взаємодію в межах діяльності українсько-польської комісії з питань удосконалення шкільних підручників з історії та географії", - зазначили в МОН.

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Міністр також поінформував про стан опрацювання проєктів двох міжнародних договорів про співробітництво у сфері вищої освіти та про діяльність закладів дошкільної, загальної середньої освіти, у яких навчання відбувається польською мовою або польську мову вивчають як мову національної меншини в Україні, та закладів освіти з українською мовою і вивченням української мови в Польщі. Зокрема, Лісовий висловив сподівання, що угоди найближчим часом буде підписано.

Нагадаємо, в російських школах з'явиться підручник історії з розділом про війну в Україні.

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