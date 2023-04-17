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У двох населених пунктах Харківщини можуть оголосити евакуацію

Йдеться про північну частину області.

У двох населених пунктах Харківщини можуть оголосити евакуацію
Фото: Харківська ОВА

Харківська обласна військова адміністрація може ухвалити рішення про примусову евакуацію з двох населених пунктів Дергачівської громади.

Про це під час брифінгу повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов, інформує Суспільне.

"Евакуація йде постійно по тих населених пунктах, де йдуть обстріли. Північ області, Харківський район. Там є два населені пункти — ми думаємо, щоб оголосити там примусову евакуацію, оскільки є для нас завдання — з деяких населених пунктів ми маємо вивезти дітей разом з їхніми сім’ями. І по Куп’янському напрямку так само. Поки зі всіх населених пунктів, де фактично йдуть бойові дії, діти евакуйовані. Минулого тижня ми евакуювали 30 дітей. Є плани й на цей тиждень", — розповів Синєгубов.

За його словами, людей вдається вивезти без примусової евакуації тоді, коли вони дослухаються — тоді ж оголошувати її "немає сенсу".

"Якщо ми зрозуміємо, що всі важелі впливу вичерпані, а люди все не хочуть виїжджати, тоді ми будемо приймати рішення щодо примусової евакуації", — додав він.

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Нагадаємо, що у Великдень, 16 квітня, під вогнем ворога перебували населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів.

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