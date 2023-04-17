Закон про електронні повістки не призведе до протестів у Росії, - ГУР

Закон про електронні повістки на мобілізацію для громадян РФ не призведе до протестів у Росії, проте посилить депресивний стан серед населення.

Про це представник ГУР МО Андрій Юсов заявив під час телемарафону.

Він зауважив, що пропаганда РФ протягом багатьох років лякала своє населення "цифровою диктатурою" у США та ЄС, тож для росіян прийняття цього закону є символічним кроком.

"Поки люди споживали цю пропаганду, то не помітили, як самі опинилися у цифровому концтаборі. У короткостроковій перспективі не варто чекати на протести в Росії через це, на площі ніхто не вийде, але це посилить невпевненість у завтрашньому дні", — сказав Юсов.

Нагадаємо, що Держдума Росії ухвалила законопроєкт про електронні повістки у військкомат для військовозобов’язаних. Згідно з документом, повістки військовозобов’язаним надсилатимуть у письмовій формі і дублюватимуть – в електронній.