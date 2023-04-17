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Закон про електронні повістки не призведе до протестів у Росії, - ГУР

Росіяни опинилися у цифровому концтаборі, вважає Юсов.

Закон про електронні повістки не призведе до протестів у Росії, - ГУР
представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Закон про електронні повістки на мобілізацію для громадян РФ не призведе до протестів у Росії, проте посилить депресивний стан серед населення. 

Про це представник ГУР МО Андрій Юсов заявив під час телемарафону. 

Він зауважив, що пропаганда РФ протягом багатьох років лякала своє населення "цифровою диктатурою" у США та ЄС, тож для росіян прийняття цього закону є символічним кроком.

"Поки люди споживали цю пропаганду, то не помітили, як самі опинилися у цифровому концтаборі. У короткостроковій перспективі не варто чекати на протести в Росії через це, на площі ніхто не вийде, але це посилить невпевненість у завтрашньому дні", — сказав Юсов.

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Нагадаємо, що Держдума Росії ухвалила законопроєкт про електронні повістки у військкомат для військовозобов’язаних. Згідно з документом, повістки військовозобов’язаним надсилатимуть у письмовій формі і дублюватимуть – в електронній.

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