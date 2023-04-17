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Польські слідчі допоможуть Україні розслідувати випадки геноциду, вчинені росіянами

Національний прокурор Даріуш Барскі підписав у Вільнюсі відповідну угоду.

Польські слідчі допоможуть Україні розслідувати випадки геноциду, вчинені росіянами
Буча, 3 квітня 2022
Фото: Михайло Палінчак

Слідчі з Польщі допоможуть розслідувати можливі випадки геноциду, що сталися під час загарбницької війни Росії проти України.

Про це повідомляє "Польське радіо" із посиланням на пресслужбу Національної прокуратури.

Зазначається, що національний прокурор Польщі Даріуш Барскі підписав у Вільнюсі угоду, згідно з якою Спільна слідча групи з розслідування тяжких міжнародних злочинів в Україні розслідуватиме випадки геноциду, які можуть статися чи сталися у зв'язку з нападом Росії на Україну.

13-14 квітня у Вільнюсі відбулося засідання Спільної слідчої групи. Під час зустрічі обговорили поточну роботу групи, особливо в контексті обміну даними щодо окремих слідчих подій, та найближчі перспективи спільної діяльності.

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Первинна угода, укладена між Україною, Польщею та Литвою, а пізніше також з Латвією, Естонією, Словаччиною, Румунією та Міжнародним кримінальним судом у Гаазі, стосується розслідування та збору доказів щодо нападу Росії на Україну.

Підписана ж у Вільнюсі угода розширює сферу дії існуючої угоди на розслідування можливих випадків геноциду, які можуть статися на території України у зв'язку з російською агресією.

Нагадаємо, українські суди незабаром почнуть масово розглядати справи про геноцид українців росіянами.Також Україна також готує резолюцію ПАРЄ про культурний геноцид, який чинить Росія на окупованих територіях.

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