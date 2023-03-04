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Українські суди незабаром почнуть масово розглядати справи про геноцид українців РФ

Наразі розглядається лише одна така справа у Києві.

Українські суди незабаром почнуть масово розглядати справи про геноцид українців РФ

Українські суди незабаром почнуть масово розглядати кримінальні провадження щодо воєнних злочинів Росії, що стосуються геноциду українського народу.

Про це повідомив голова Верховного суду Всеволод Князєв, пише interfax.com.ua.

“Незабаром ці справи в судах стануть масовими, і ми вже повинні кваліфікувати ті чи інші дії”, – сказав Князєв у суботу у Львові на міжнародній конференції “United for justice”.

За його словами, існує дві точки зору щодо суб'єкта цього злочину. Згідно з однією з них суб'єктом злочину щодо геноциду може бути тільки вище військово-політичне керівництво, яке віддавало накази на знищення нації. За іншою ж версією, притягати до відповідальності можна кожного солдата, який вбивав українців, будучи переконаним у тому, що української нації не існує.

“Не буває, на мій погляд, тільки виконавців або тільки організаторів цих злочинів... Тому так складно буде визначитися в суді із суб'єктом цих злочинів... Усі ці злочини мають дуже складну структуру”, – наголосив Князєв.

Князєв розповів, що наразі в українському суді розглядають тільки одну справу щодо геноциду – в одному із судів Києва.

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Нагадаємо, низка американських сенаторів повторно внесли на розгляд резолюцію, яка визнає дії Росії в Україні геноцидом проти народу України. 

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