Росіяни працевлаштовують на ЗАЕС осіб без відповідної освіти

Російські окупанти працевлаштовують на тимчасово захоплену Запорізьку АЕС осіб без відповідної освіти.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За інформацією командування, в Енергодарі, який наразі перебуває під контролем загарбників, катастрофічно не вистачає фахових працівників, які можуть забезпечити життєдіяльність атомної електростанції.

"Російські ж окупанти працевлаштовують на АЕС осіб без відповідної освіти та стажу, що може призвести до непередбачуваних наслідків", - зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, раніше росіяни заблокували перепустки працівникам ЗАЕС, які не підписали з ними трудовий договір, а тоді завезли на станцію персонал із РФ.

Днями на Запорізькій АЕС відбулася ротація персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ.