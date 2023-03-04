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Росіяни працевлаштовують на ЗАЕС осіб без відповідної освіти

В окупованому Енергодарі катастрофічно не вистачає фахових працівників.

Росіяни працевлаштовують на ЗАЕС осіб без відповідної освіти
Загальний вигляд Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в Енергодарі, 07 серпня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти працевлаштовують на тимчасово захоплену Запорізьку АЕС осіб без відповідної освіти.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За інформацією командування, в Енергодарі, який наразі перебуває під контролем загарбників, катастрофічно не вистачає фахових працівників, які можуть забезпечити життєдіяльність атомної електростанції.

"Російські ж окупанти працевлаштовують на АЕС осіб без відповідної освіти та стажу, що може призвести до непередбачуваних наслідків", - зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, раніше росіяни заблокували перепустки працівникам ЗАЕС, які не підписали з ними трудовий договір, а тоді завезли на станцію персонал із РФ.

Днями на Запорізькій АЕС відбулася ротація персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ.

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