Залужний і начальник Штабу оборони ЗС Канади обговорили постачання озброєння та боєприпасів

За словами Головнокомандувача ЗСУ, Україна та Канада надалі розвиватимуть співпрацю у сфері безпеки та оборони.

Головнокомандувача ЗСУ генерал Валерій Залужний провів зустріч із начальником Штабу оборони Збройних Сил Канади генералом Вейном Ейром.

Про це йдеться в повідомленні на сторінках Залужного у соцмережах.

"Мали відверту розмову. Детально поінформував колегу щодо оперативної ситуації на фронті. Особливу увагу звернув на Східний напрямок. Обговорили питання постачання військової допомоги: озброєння та боєприпасів", - розповів Головнокомандувач ЗСУ.

Залужний додав, що Україна та Канада й надалі розвиватимуть співпрацю у сфері безпеки та оборони.

Нагадаємо, голова уряду Канади Джастін Трюдо оголосив, що Україна отримає більше танків Leopard 2, ніж планувалось раніше.

Тим часом президент США Джо Байден невдовзі може назвати кандидата, який замінить на посту голову Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі.