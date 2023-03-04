Внаслідок ворожого обстрілу Гуляйпільської громади вранці загинули двоє мирних мешканців.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

“Ворог продовжує тероризувати населені пункти на лінії вогню. Гуляйпільська громада знову під ворожим вогнем. Вранці російська артилерія забрала життя двох місцевих жителів”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що три ракети окупант спрямував по Новомиколаївці. Одна з них зруйнувала сільськогосподарський об'єкт.

Крім того, Степногірську громаду сьогодні ворог накрив градами. Зафіксовані нові руйнування житлових будинків. На щастя, без жертв.

У Приморському ворог поцілив у приватний будинок та подвір'я. Господар отримав незначні травми.

Нагадаємо, загарбники за добу обстріляли 8 областей, 5 цивільних загинули. Один цивільний загинув в Сумській області, один на Харківщині, ще двоє загинули на Донеччині і один у Херсонській області.