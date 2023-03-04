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Під Авдіївкою знищено три танки та п'ять БМП росіян

Також було взято в полон шістьох окупантів.

Під Авдіївкою знищено три танки та п'ять БМП росіян
Фото: Скрін з відео

У районі Авдіївки Донецької області Збройні Сили України знищили три танки та п'ять бойових машин піхоти росіян, які намагалися штурмувати позиції. 

Відповідне відео опублікувала прес-служба Сухопутних військ ЗСУ.

Військові заявляють, що на Авдіївському напрямку противник намагався штурмувати українські позиції. Бійці 2-го Механізованого батальйону Президентської бригади разом з артилерією 55-ї окремої артилерійської бригади та 110-ї окремої механізованої бригади знищили три танки та п'ять БМП. Також було взято в полон шестеро окупантів.

Наступного дня загарбники спробували штурмувати позиції ЗСУ ще раз, але знову невдало.

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Нагадаємо, що бійці Національної гвардії України провели розвідку і знищили на Донеччині декілька одиниць російської техніки.

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