Також було взято в полон шістьох окупантів.

У районі Авдіївки Донецької області Збройні Сили України знищили три танки та п'ять бойових машин піхоти росіян, які намагалися штурмувати позиції.

Відповідне відео опублікувала прес-служба Сухопутних військ ЗСУ.

Військові заявляють, що на Авдіївському напрямку противник намагався штурмувати українські позиції. Бійці 2-го Механізованого батальйону Президентської бригади разом з артилерією 55-ї окремої артилерійської бригади та 110-ї окремої механізованої бригади знищили три танки та п'ять БМП. Також було взято в полон шестеро окупантів.

Наступного дня загарбники спробували штурмувати позиції ЗСУ ще раз, але знову невдало.

Нагадаємо, що бійці Національної гвардії України провели розвідку і знищили на Донеччині декілька одиниць російської техніки.