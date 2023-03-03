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Нацвардійці знищили на Донеччині російські ЗРК "Тор М1" і систему дистанційного мінування "Земледелие"

Також окупанти позбулися БМ-21 "Град" та двох 2С1 "Гвоздика".

Нацвардійці знищили на Донеччині російські ЗРК "Тор М1" і систему дистанційного мінування "Земледелие"
Російський самохідний зенітний ракетний комплекс "Тор М1"
Фото: скриншот відео

Бійці Національної гвардії України провели розвідку і знищили на Донеччині декілька одиниць російської техніки.

Про це повідомили в пресслужбі НГУ.

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Так, вдалося автономний самохідний зенітний ракетний комплекс "Тор М1" та російську інженерну систему дистанційного мінування "Земледелие", скинувши на них боєприпас із БпЛА.

"Під час виконання завдань знищено було також ворожий БМ-21 "Град" та дві 2С1 "Гвоздика", - додали в Нацгвардії.

Нагадаємо, нещодавно нацгвардійці провели навчання зі знищення дронів. Біля Бахмута бійці НГУ знищили 180 окупантів.

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