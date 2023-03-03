Також окупанти позбулися БМ-21 "Град" та двох 2С1 "Гвоздика".

Бійці Національної гвардії України провели розвідку і знищили на Донеччині декілька одиниць російської техніки.

Про це повідомили в пресслужбі НГУ.

Так, вдалося автономний самохідний зенітний ракетний комплекс "Тор М1" та російську інженерну систему дистанційного мінування "Земледелие", скинувши на них боєприпас із БпЛА.

"Під час виконання завдань знищено було також ворожий БМ-21 "Град" та дві 2С1 "Гвоздика", - додали в Нацгвардії.

Нагадаємо, нещодавно нацгвардійці провели навчання зі знищення дронів. Біля Бахмута бійці НГУ знищили 180 окупантів.