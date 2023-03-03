Чоловік на момент ворожої атаки перебував на городі біля свого будинку.

Зранку 3 березня 2023 року російські окупанти з території РФ обстріляли с. Старикове Шосткинського району на Сумщині.

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

Внаслідок ворожої атаки від осколкового поранення загинув 73-річний чоловік. Він у момент обстрілу перебував на городі біля свого будинку.

"Після належної фіксації наслідків обстрілу та вилучення доказів матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління Служби безпеки України в Сумській області", - зазначили в прокуратурі.

Фото: Сумська обласна прокуратура

Фото: Сумська обласна прокуратура

Фото: Сумська обласна прокуратура

Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, напередодні росіяни обстріляли 16 населених пунктів Донецької області. Загинули двоє людей, п’ятеро були поранені.

Вдень 2 березня російські окупаційні війська обстріляли с. Подоли у Куп'янському районі Харківської області. Від обстрілів загинула жінка.