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На Сумщині від російських обстрілів загинув житель

Чоловік на момент ворожої атаки перебував на городі біля свого будинку. 

На Сумщині від російських обстрілів загинув житель
Фото: Сумська обласна прокуратура

Зранку 3 березня 2023 року російські окупанти з території РФ обстріляли с. Старикове Шосткинського району на Сумщині.

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

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Внаслідок ворожої атаки від осколкового поранення загинув 73-річний чоловік. Він у момент обстрілу перебував на городі біля свого будинку. 

"Після належної фіксації наслідків обстрілу та вилучення доказів матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління Служби безпеки України в Сумській області", - зазначили в прокуратурі.

Фото: Сумська обласна прокуратура

Фото: Сумська обласна прокуратура

Фото: Сумська обласна прокуратура

Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, напередодні росіяни обстріляли 16 населених пунктів Донецької області. Загинули двоє людей, п’ятеро були поранені.

Вдень 2 березня російські окупаційні війська обстріляли с. Подоли у Куп'янському районі Харківської області. Від обстрілів загинула жінка.

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