Збройні сили України. Домашня робота

Військова байка цей процес у Збройних силах України поділяє на п’ять етапів: галас, плутанина, пошуки винних, покарання невинних і нагородження непричетних. У кожному жарті є частка жарту. Ми були змушені покинути Маріуполь, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Соледар , існує імовірність, що відступимо з Бахмута . То де ж наш Post mission briefing?

У практиці оперативного планування армій країн-членів НАТО є пункт "Post mission briefing", тобто "Розбір польотів". Учасники місії сідають і розбирають, хто, що, як робив, як виконували та виконали бойову задачу, які помилки допущені та як уникнути їх у наступних місіях.

Українські війська в Бахмуті, 27 лютого 2023.

А воно у нас таки проростає. Час від часу трапляються розбори наших власних помилок.

Бої в містах – дуже складні тактичні дії для обох сторін. Спілкування з учасниками таких боїв, регулярний аналіз відкритих джерел та офіційних повідомлень дозволяє зробити висновки (без прив’язки до конкретного населеного пункту):

- відсутність єдиної системи управління обороною населеного пункту.

Є підстави стверджувати, що цей урок ми засвоїли. Оборона Бахмута починалася з дій щонайменше 25 батальйонів різної підпорядкованості. Зараз три бригади діють у місті, ще декілька північніше та південніше. Противник значно наростив зусилля за останній місяць, але толком нічого не здобув, крім втрат. Отже, керована оборона – скеля, об котру розбиваються хвилі штурмів.

- незнання підрозділами бойової задачі старшого командира.

Оце наше, рідне. Де два українці, там три гетьмани. Підрозділи, що прибувають на посилення оборони, майже ніколи не знають (або вдають, що не знають) єдиного замислу та плану оборони міста, намагаються діяти на власний розсуд. Все це посилюється поступовим вимиванням кваліфікованих офіцерів та сержантів. На жаль, ми також втрачаємо професіоналів.

Фото: Сухопутні війська ЗСУ Бійці 93 бригади Холодний Яр працюють з міномету MO-120-RT французького виробництва на Бахмутському напрямі.

- відсутність системи вогню.

І знову же – наше, рідне. Люта ненависть до всього паперового, крім грошей, УПА (українська паперова армія, – LB.ua) та все таке інше. Я за 35 років жодного разу не зустрів ротного, котрий знав би на пам'ять систему вогню своєї роти. Система вогню вибудовується від поодинокого стрільця, котрий знає свій основний та запасний сектори обстрілу, а не лупашить у білий світ, як у копійчину. Місто має особливість, воно – не пласке. Тобто система вогню набуває вертикального виміру. Цей косяк – прокол системи військової освіти. Академії довго і розлого навчають обороні та наступу, потім згадують, що в горах також можна воювати і там є ярусність у системи вогню, потім згадують, що і в місті також можна воювати. Але жодного разу ні гори, ні місто не розглядаються в жодній тактичній задачі. Офіцер приходить у війська вважаючи, що земля (у сенсі – поле бою) пласка.

- слабка взаємодія між підрозділами, відсутність уваги до стиків та флангів.

Посібники ПВК «Вагнер» рекомендують найманцям відшукати стик між підрозділами та атакувати саме там. Не просто так надано таку рекомендацію, слід думати, цей досвід у противника є, і він оцінений як успішний. Інша сторона – будь-яке вклинення противника для психологічно нестійкого командира є тригером для відходу, адже побоювання опинитися в оточенні – сильніше за здоровий глузд та військовий обов’язок. Далеко не кожен вміє керувати інстинктом самозбереження. Не кожен є лідером, не кожен може повести людей за собою або втримати їх на позиціях.

- підрозділи Сил оборони дуже рідко застосовують у вуличних боях колективну зброю, з особистої стріляють дуже невлучно, виставляючи для стрільби руку зі зброєю із укриття.

Хочу думати, що так відбувається не суцільно, але ПВК «Вагнер», сепари з банд ЛНР-ДНР, що потрапили в полон, так і кажуть, що їх так вчили, казали не боятися, вільніше рухатися містом, шансів впіймати кулю не так і багато. Нам – знову двійка.

Фото: Андрій Білецький

- відсутність планових цілей для артилерії у міській забудові.

Артилерію так само погано готують до бою у місті та вогневій підтримці піхоти, що веде бій у місті. Я прискіпливо вивчав досвід російської армії в Чечні. Два приклади: коригувальник вогню через щільний вогонь стрілецької зброї противника був змушений пробити ломом в стіні будівлі отвір, в котрий всунути монокуляр бусолі і таким чином коригувати вогонь хоч якось. Інакше – ні, снайпери миттєво стріляють в будь-який блік оптики. Інший коригувальник був змушений коригувати вогонь, лежачи під вікном та спостерігаючи вибухи через дзеркало шафи, що стояла напроти. Цьому в академії не вчать. А воювати в містах необхідно. Цей урок – також двійка.

- невміння офіцерами-артилеристами вести вогонь на повітряних розривах, застосовувати освітлювальні та димові боєприпаси для створення осередків пожеж.

Арті – знову двійка. Все, що стосується застосування спеціальних боєприпасів у мої часи навчання у ВАКУ було прохідними темами, цей навик не ставився та не полірувався до сонцесяйного блиску. Потім мої однокашники стали викладачами ВАКУ. Результат бачимо. Слід це негайно ламати. Дистанційний підривник В-90 артилеристи мають сприймати як звичайнісіньку річ на кшталт ранкової кави чи бутіка з салом, а не як непотрібна заумь, девайс від скажених науковців, геть відірваних від життя.

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

- підрозділи не влаштовують перед своїми позиціями інженерних загороджень.

Дротяних загороджень «Єгоза» і «Путанка» у військах, кажуть, достатньо, але щось війська ними не користуються. Міни та інші вибухові загородження – справа відчайдухів, що люто прагнуть перемоги, або командирів належної кваліфікації. Тут – група продовженого дня з НІСом на чолі.

- війська не навчені обладнанню прихованих шляхів маневру, не роблять проходів всередині будівель, руйнуючи стіни, між будівлями, слабко використовуються підвали.

Згадаємо оборону ДАПу, коли оборонці маневрували через каналізацію. Захоплені в якості трофеїв посібники противника з тактики звертають увагу зокрема й на ці елементи бою у міській забудові. Знову до НІСу на продовжений день.

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- хаотичне застосування БПЛА.

Знову ж таки – наше, рідне, кожен байбак – сам собі у полі агроном. А як немає обізнаності про план старшого командира та взаємодії, то якось по-іншому дрони і не застосуєш, всі летять куди вважають за потрібне, одразу виконують всі задачі, хоча могли б хто – розвідувати, хто – коригувати арту, хто – спостерігати за полем бою і обмінюватися інфою, «Дельта», «Кропива» ж є. Але – ніт!

Нещодавно відбувся перший випуск вишколу капітанів у Силах ТрО. Курси командирів рот пройшли наші офіцери у Великобританії. Тобто проблему в ГШ бачать та усвідомлюють. Варто сподіватися, що ці позитивні кроки якнайшвидше призведуть до змін на «нулі».