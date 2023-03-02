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​87 офіцерів ЗСУ завершили навчальний курс "‎Вишкіл капітанів"

Курс розроблений на основі стандартів НАТО з урахуванням новітнього досвіду бойових дій в російсько-українській війні.

​87 офіцерів ЗСУ завершили навчальний курс "‎Вишкіл капітанів"
Ігор Танцюра
Фото: Міноборони

Командувач Сил територіальної оборони ЗСУ генерал-майор Ігор Танцюра розповів про унікальний навчальний курс для офіцерів.

Про це повідомляє Mіністерство оборони.

"Днями 87 офіцерів Сил територіальної оборони ЗСУ завершили унікальний навчальний курс «‎Вишкіл капітанів». Впродовж семи тижнів командири рот, взводів і офіцери штабів батальйонів Сил територіальної оборони ЗСУ з усіх регіонів України вивчали процедури ухвалення військових рішень, ділилися бойовим досвідом і розвивали свої лідерські навички", - розповів Танцюра.

Він зазначив, що курс розроблений на основі стандартів планування виконання бойових завдань в країнах НАТО з урахуванням новітнього досвіду бойових дій в російсько-українській війні.

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"Така підготовка надзвичайно важлива, адже саме від командира залежить наскільки його підрозділ злагоджений та вмотивований. Наскільки підготовлені бійці і яка серед них панує атмосфера. Наскільки добре вони розуміють своє завдання і готові його виконувати. Саме командир подає приклад стійкості та рішучості. Процес формування нового військового лідерства в Збройних Силах набирає обертів. І він триватиме надалі", - додав Танцюра.

Нагадаємо, 26 лютого у  Литві завершили навчання українські військові інструктори.

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