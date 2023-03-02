​87 офіцерів ЗСУ завершили навчальний курс "‎Вишкіл капітанів"

Командувач Сил територіальної оборони ЗСУ генерал-майор Ігор Танцюра розповів про унікальний навчальний курс для офіцерів.
Про це повідомляє Mіністерство оборони.
"Днями 87 офіцерів Сил територіальної оборони ЗСУ завершили унікальний навчальний курс «Вишкіл капітанів». Впродовж семи тижнів командири рот, взводів і офіцери штабів батальйонів Сил територіальної оборони ЗСУ з усіх регіонів України вивчали процедури ухвалення військових рішень, ділилися бойовим досвідом і розвивали свої лідерські навички", - розповів Танцюра.
Він зазначив, що курс розроблений на основі стандартів планування виконання бойових завдань в країнах НАТО з урахуванням новітнього досвіду бойових дій в російсько-українській війні.
"Така підготовка надзвичайно важлива, адже саме від командира залежить наскільки його підрозділ злагоджений та вмотивований. Наскільки підготовлені бійці і яка серед них панує атмосфера. Наскільки добре вони розуміють своє завдання і готові його виконувати. Саме командир подає приклад стійкості та рішучості. Процес формування нового військового лідерства в Збройних Силах набирає обертів. І він триватиме надалі", - додав Танцюра.
Нагадаємо, 26 лютого у Литві завершили навчання українські військові інструктори.