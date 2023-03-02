Більшість українців вважають, що Росія вичерпує свої ресурси у війні, - опитування

Також 75% виступають проти територіальних поступок в обмін на мир.

Більшість українців вважають, що Україна здобуде перемогу над російськими загарбниками вже скоро, завдяки допомозі партнерів.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

"Більшість українців (67%) вважають, що Росія вичерпує свої ресурси й що для України реально разом із партнерами не у віддаленому майбутньому здобути перемогу. Вірять у значний запас ресурсів росіян і тривале виснажливе протистояння з туманним кінцем – 22%. Ще 11% не змогли визначитися з цього питання", - йдеться в повідомленні.

При цьому лише 9% українців готові до територіальних поступок в обмін на мир, 87% – виступають проти цього.

"Навіть серед тих, хто вважає, що Росія все одно має достатньо ресурсів для тривалої війни, 75% виступають проти територіальних поступок в обмін на мир", - зазначають соціологи.

Нагадаємо, напередодні повномасштабної війни майже 70% українців не вірили у можливість наступу Росії. Про це свідчать результати опитування Gradus Research до річниці війни.