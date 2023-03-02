Більшість українців вважають, що Росія вичерпує свої ресурси у війні, - опитування

Більшість українців вважають, що Україна здобуде перемогу над російськими загарбниками вже скоро, завдяки допомозі партнерів.
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
"Більшість українців (67%) вважають, що Росія вичерпує свої ресурси й що для України реально разом із партнерами не у віддаленому майбутньому здобути перемогу. Вірять у значний запас ресурсів росіян і тривале виснажливе протистояння з туманним кінцем – 22%. Ще 11% не змогли визначитися з цього питання", - йдеться в повідомленні.
При цьому лише 9% українців готові до територіальних поступок в обмін на мир, 87% – виступають проти цього.
"Навіть серед тих, хто вважає, що Росія все одно має достатньо ресурсів для тривалої війни, 75% виступають проти територіальних поступок в обмін на мир", - зазначають соціологи.
Нагадаємо, напередодні повномасштабної війни майже 70% українців не вірили у можливість наступу Росії. Про це свідчать результати опитування Gradus Research до річниці війни.