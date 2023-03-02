Уночі росіяни обстріляли п'ять територіальних громад на Сумщині

Вночі росіяни здійснили обстріли п'ять територіальних громад Сумської бласті: Новослобідської, Білопільської, Хотінської, Середино-Будської, Сумської.
Про це повідомила обласна військова адміністрація.
У селищі Стецьківка пошкоджено лінію електропостачання.
Загалом було зафіксовано 30 прильотів.
- Хотінська громада: о 21.15 по території громади здійснено артилерійський обстріл − 4 прильоти.
- Сумська громада: о 21.30 по с. Стецьківка Сумської громади здійснено артилерійський обстріл 5 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено лінію електропостачання.
- Білопільська громада: о 22.08 зафіксовано 3 прильоти з міномету.
- Середино-Будська громада: о 22:10 були 3 прильоти (ймовірно ствольна артилерія).
- Новослобідська громада: о 22:35 зафіксовано 15 вибухів (попередньо ствольна артилерія 152 мм).
Нагадаємо, протягом 1 березня росіяни обстрілювали Новослобідську, Краснопільську, Есманську, Шалигинську та Білопільську громади Сумщини.