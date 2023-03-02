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Уночі росіяни обстріляли п'ять територіальних громад на Сумщині

Загалом було зафіксовано 30 прильотів.

Уночі росіяни обстріляли п'ять територіальних громад на Сумщині
Наслідки обстрілів Есманьської громади (архівне фото)
Фото: Телеграм-канал Дмитра Живицького

Вночі росіяни здійснили обстріли п'ять територіальних громад Сумської бласті: Новослобідської, Білопільської, Хотінської, Середино-Будської, Сумської.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

У селищі Стецьківка пошкоджено лінію електропостачання.

Загалом було зафіксовано 30 прильотів.

  • Хотінська громада: о 21.15 по території громади здійснено артилерійський обстріл − 4 прильоти.
  • Сумська громада: о 21.30 по с. Стецьківка Сумської громади здійснено артилерійський обстріл 5 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено лінію електропостачання.
  • Білопільська громада: о 22.08 зафіксовано 3 прильоти з міномету.
  • Середино-Будська громада: о 22:10 були 3 прильоти (ймовірно ствольна артилерія).
  • Новослобідська громада: о 22:35 зафіксовано 15 вибухів (попередньо ствольна артилерія 152 мм).

Нагадаємо, протягом 1 березня росіяни обстрілювали Новослобідську, Краснопільську, Есманську, Шалигинську та Білопільську громади Сумщини.

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