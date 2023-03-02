У неділю партію прем’єрки Естонії, одного з найвірніших друзів України, чекають складні парламентські вибори, – Politico

На прем'єр-міністерку Естонії Каю Каллас, одного з найвірніших європейських друзів України, чекають у неділю складні парламентські вибори. Через зусилля Каллас підтримується наджорстка позиція країни проти Росії.

Про це пише Politico.

“Протягом року після того, як президент РФ Володимир Путін почав повномасштабне вторгнення в Україну, Каллас, 45-річна лідерка правоцентристської Партії реформ, стала потужним прихильником посилення економічних санкцій проти Москви та посилення військової присутності НАТО на східному кордоні Європи”, – зазначає видання.

На Мюнхенській конференції з безпеки цього місяця вона знову закликала європейські країни протистояти агресії Росії, стверджуючи, що зменшення допомоги лише спонукатиме Москву до подальшої ескалації.

Опитування показує, що Партія реформ Каллас лідирує з підтримкою близько 30%, ультраправа опозиційна Консервативна народна партія Естонії (відома під абревіатурою EKRE) набирає 19%, а опозиційна Центристська партія – 16%.

“Але попри здавалося б комфортне лідерство тиск на Партію реформ залишається: партія може перемогти на виборах, але зможе не сформувати уряд більшості, як це сталося після виборів у 2019 році, а коаліція, побудована навколо EKRE та Центристської партії може усунути Каллас від влади”, – йдеться у матеріалі.

Втрата такого ключового союзника стала б ударом для України, зазначає видання.

Разом із колишнім британським прем’єром Борисом Джонсоном Каллас задала темп дипломатичної та військової реакції Європи на війну. А Естонія надала Києву найбільше озброєння відносно розміру її економіки.

Нагадаємо, Каллас вважає, що єдиною гарантією безпеки для України є членство в НАТО.