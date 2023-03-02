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США консультуються зі союзниками щодо можливих санкцій проти Китаю у разі підтримки РФ, – ЗМІ

Зокрема йдеться про країни "Групи семи".

США консультуються зі союзниками щодо можливих санкцій проти Китаю у разі підтримки РФ, – ЗМІ
Голова комісії з закордонних справ ЦК КПК Ван Ї та президент РФ Путін
Фото: ЕРА/UPG

Сполучені Штати консультуються з найближчими союзниками щодо можливості введення санкцій щодо Китаю, якщо Пекін надасть військову підтримку Москві в її агресії проти України. 

Про це пише “Голос Америки” з посиланням на співробітників адміністрації президента Джо Байдена та інші джерела.

США хочуть заручитися підтримкою низки країн, зокрема тих, що входять до складу “Групи семи” (G7), для координації підтримки будь-яких можливих обмежувальних заходів.

Поки що не зрозуміло, які саме санкційні заходи щодо Китаю запропонує запровадити Вашингтон. Інформація про подібні ініціативи раніше не розголошувалась.

Білий дім та Міністерство фінансів США відмовилися від коментарів.

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В останні тижні Вашингтон та його союзники заявляли, що Китай розглядає можливість постачання озброєнь до Росії. Доказів тому поки що представлено не було. У Китаї ці твердження заперечують.

Сполучені Штати також прямо застерігали Китай від подібних дій, зокрема на переговорах між президентом Джо Байденом та головою КНР Сі Цзіньпіном, а також під час зустрічі держсекретаря Ентоні Блінкена з високопоставленим китайським дипломатом Ван І у кулуарах конференції з глобальної безпеки у Мюнхені.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що Сполучені Штати будуть далі стежити за діями Китаю щодо можливого постачання зброї Росії. 

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