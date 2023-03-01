CША далі стежитимуть за Китаєм щодо можливого постачання зброї Росії, – Пентагон

Це питання не знято з обговорення.

Сполучені Штати будуть далі стежити за діями Китаю щодо можливого постачання зброї Росії.

Про це заявив речник Пентагону, бригадний генерал Пат Райдер, йдеться на сайті Міноборони США.

“Наразі ми не бачили, щоб вони зробили це. Але, знову ж таки, ми продовжуватимемо уважно стежити за цим”, – сказав він.

Раніше чиновники Білого дому заявляли про “ознаки” того, що Китай розглядає можливість постачання Росії зброї.

За словами Райдера, доказів, що китайські лідери таки вирішили озброїти Росію немає, але це питання не зняли з обговорення.

“І тому ми хочемо чітко заявити – це буде поганим рішенням, якщо вони вирішать це зробити”, – підкреслив він.

Якщо Китай дійсно вирішить постачати зброю, це “без необхідності розширить цей конфлікт і і спричинить загибель більшої кількості невинних людей”, сказав Райдер.

Нагадаємо, директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс заявив, що адміністрація президента США Джо Байдена впевнена, що лідери Китаю розглядають постачання летального обладнання до Росії, щоб вона використала його у війні проти українців. Однак остаточне рішення ще не ухвалено.