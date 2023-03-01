Китайська загроза. Пекіну потрібна поразка України
Китайська загроза. Пекіну потрібна поразка України
Депутатку Мар’яну Безуглу хочуть виключити з парламентського комітету нацбезпеки та оборони (оновлено)
Депутатку Мар’яну Безуглу хочуть виключити з парламентського комітету нацбезпеки та оборони (оновлено)
Погляд на ворога. Що відбулося і чого не сталося
Погляд на ворога. Що відбулося і чого не сталося
Stryker. Американський універсал для ЗСУ
Stryker. Американський універсал для ЗСУ
Міноборони відкрило ціни на харчування для військових
Міноборони відкрило ціни на харчування для військових
Державний архів Швеції виклав у мережу матеріали з політичної історії України
Державний архів Швеції виклав у мережу матеріали з політичної історії України
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Що готує Путін для Білорусі?
Що готує Путін для Білорусі?
ГоловнаСуспільствоВійна

Харківська міськрада прийняла звернення щодо недопущення участі російських і білоруських спортсменів в Олімпійських іграх

Міськрада Харкова вважає, що пропозиції МОК про допуск до міжнародних спортивних змагань російських та білоруських спортсменів як нейтральних спортсменів є наругою над пам'яттю загиблих громадян України. 

Харківська міськрада прийняла звернення щодо недопущення участі російських і білоруських спортсменів в Олімпійських іграх
Фото: EPA/UPG

Харківська міськрада прийняла звернення до міжнародних організацій та міст-партнерів Харкова. У ньому вона наголошує на необхідності недопущення участі російських і білоруських спортсменів в Олімпійських іграх та Азійських іграх. 

Про це повідомила пресслужба Харківської міськради.

Як вказано у зверненні, пропозиції МОК про допуск до міжнародних спортивних змагань російських та білоруських спортсменів як нейтральних спортсменів є наругою над пам'яттю загиблих громадян України. 

У документі наголошується, що російська армія цілеспрямовано нищить житлові масиви, школи, дитсадки, лікарні та пологові будинки. Зокрема, станом на лютий 2023 року у Харкові внаслідок обстрілів пошкоджено 99 спортивних споруд та п’ять закладів спортивного призначення. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

А захищаючи Україну, від рук російських загарбників загинули 15 харківських спортсменів. При цьому російські та білоруські спортсмени схвалюють війну проти України, відкрито беручи участь у Z-парадах, чи мовчки підтримують її, не маючи громадянської мужності її засудити.  

 “Неможливо уявити на п'єдесталах українських атлетів поруч із російськими та білоруськими. Так само є неприпустимим суддівство змагань за участю українських спортсменів представниками російської федерації чи білорусі. Зважаючи на викладене, Харківська міська рада вважає, що допуск російських та білоруських спортсменів до міжнародних спортивних змагань у час, коли триває війна, спрямована на знищення українського народу та Української держави, стане неприхованою підтримкою цієї війни та спробою умиротворення агресора”, - йдеться у зверненні.  

Міськрада Харкова закликала міжнародні організації та міста-партнери висловити рішучу позицію МОК, національним олімпійським комітетам країн світу та міжнародним спортивним федераціям щодо недопущення участі російських та білоруських спортсменів в Олімпійських іграх та Азіатських іграх до завершення збройної агресії російської федерації проти України, включно з виведенням військ з усієї території України та вирішенням питання компенсації  заподіяних збитків.

Нагадаємо, група з 35 країн вимагатиме відсторонення російських і білоруських спортсменів від Олімпійських ігор 2024 року у Парижі. Серед них - США, Німеччина та Австралія.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також