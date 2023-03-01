Харківська міськрада прийняла звернення щодо недопущення участі російських і білоруських спортсменів в Олімпійських іграх

Міськрада Харкова вважає, що пропозиції МОК про допуск до міжнародних спортивних змагань російських та білоруських спортсменів як нейтральних спортсменів є наругою над пам'яттю загиблих громадян України.

Харківська міськрада прийняла звернення до міжнародних організацій та міст-партнерів Харкова. У ньому вона наголошує на необхідності недопущення участі російських і білоруських спортсменів в Олімпійських іграх та Азійських іграх.

Про це повідомила пресслужба Харківської міськради.

Як вказано у зверненні, пропозиції МОК про допуск до міжнародних спортивних змагань російських та білоруських спортсменів як нейтральних спортсменів є наругою над пам'яттю загиблих громадян України.

У документі наголошується, що російська армія цілеспрямовано нищить житлові масиви, школи, дитсадки, лікарні та пологові будинки. Зокрема, станом на лютий 2023 року у Харкові внаслідок обстрілів пошкоджено 99 спортивних споруд та п’ять закладів спортивного призначення.

А захищаючи Україну, від рук російських загарбників загинули 15 харківських спортсменів. При цьому російські та білоруські спортсмени схвалюють війну проти України, відкрито беручи участь у Z-парадах, чи мовчки підтримують її, не маючи громадянської мужності її засудити.

“Неможливо уявити на п'єдесталах українських атлетів поруч із російськими та білоруськими. Так само є неприпустимим суддівство змагань за участю українських спортсменів представниками російської федерації чи білорусі. Зважаючи на викладене, Харківська міська рада вважає, що допуск російських та білоруських спортсменів до міжнародних спортивних змагань у час, коли триває війна, спрямована на знищення українського народу та Української держави, стане неприхованою підтримкою цієї війни та спробою умиротворення агресора”, - йдеться у зверненні.

Міськрада Харкова закликала міжнародні організації та міста-партнери висловити рішучу позицію МОК, національним олімпійським комітетам країн світу та міжнародним спортивним федераціям щодо недопущення участі російських та білоруських спортсменів в Олімпійських іграх та Азіатських іграх до завершення збройної агресії російської федерації проти України, включно з виведенням військ з усієї території України та вирішенням питання компенсації заподіяних збитків.

Нагадаємо, група з 35 країн вимагатиме відсторонення російських і білоруських спортсменів від Олімпійських ігор 2024 року у Парижі. Серед них - США, Німеччина та Австралія.