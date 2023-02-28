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Велика частина "вагнерівців" знищені у Бахмуті, - Маляр

Ситуація в місті "напружена і складна".

Велика частина "вагнерівців" знищені у Бахмуті, - Маляр
Фото: Lb.ua

Найманців ПВК "Вагнер" в районі Бахмута доводиться замінювати на солдатів армії Російської Федерації. Велика частина підрозділів "вагнерівців" знищені українськими військовими.

Про це заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила в ефірі національного телемарафону.

"Росіяни змушені робити цю заміну, тому що більшість підрозділів Вагнера було знищено нашими Збройними силами. Вони змушені зараз це робити", - заявила вона.

При цьому вона вказала, що регулярна армія РФ демотивована, на відміну від найманців, яких мотивують грошима. За її словами, ситуація в Бахмуті "напружена і складна", тому що росіяни перевершують за кількістю, але і їх втрати значно вище, ніж в українських бійців.

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Нагадаємо, що ситуація в районі Бахмута вкрай напружена. Попри суттєві втрати, РФ кинула в наступ найбільш підготовлені штурмові загони “групи Вагнера”, заявив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський. 

26 лютого бійці Державної прикордонної служби ліквідували штурмову групу росіян у Бахмуті.

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